Usa: leader Black Lives Matter a Biden, “vogliamo una contropartita per il nostro voto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La co-fondatrice del movimento Black Lives Matter (Blm), Patrisse Cullors, ha chiesto un incontro con il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden e la sua vice, Kamala Harris,per discutere l’agenda del movimento e lo spazio da riservarle in una futura amministrazione presidenziale democratica. “I neri hanno vinto queste elezioni”, ha dichiarato Cullors, riferendosi alle elezioni presidenziali del 3 novembre, precedute da mesi di proteste e violenze nelle maggiori città Usa di cui il movimento è stato principale protagonista. “Senza il sostegno eclatante dei neri, oggi assisteremmo ad un esito elettorale ben differente”. Black Lives Matter, organizzazione che afferma di battersi per i diritti degli afroamericani, afferma apertamente di essere impegnata in una “rivoluzione”, ed è animata da una piattaforma politica che indlude tra le proprie priorità il definanziamento della polizia Usa, accusata di essere il braccio armato del “razzismo sistemico” che affliggerebbe ancora oggi gli afroamericani. Nei mesi precedenti le elezioni, il Partito democratico si è schierato convintamente a sostegno di Blm: Biden, ad esempio, ha promesso di istituire entro 100 giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca una commissione nazionale per indagare sulla brutalità delle forze dell’ordine ai danni delle minoranze. Biden ha anche promesso un piano economico che garantisca alloggio, educazione e sostegno finanziario alle comunità nera e latinoamericana, che secondo Blm sono state “sproporzionatamente colpite dalla pandemia di coronavirus”. (segue) (Nys)