Usa: leader Black Lives Matter a Biden, “vogliamo una contropartita per il nostro voto” (2)

- A poche settimane dal voto dello scorso 3 novembre, però i Democratici hanno abbandonato lo slogan “definanziare la Polizia”, poco affine all’elettorato moderato statunitense. “Vogliamo essere ascoltati, vogliamo che la nostra agenda abbia la priorità”, recita la lettera inviata da Cullors a Biden e Harris. Cullors ha anche ricordato a Biden e Harris “il loro rimorso in merito alle passate prese di posizione in merito alle problematiche riguardanti i neri”, ed ha chiesto che una futura amministrazione democratica “assuma gli orientamenti indicati dagli organizzatori dei movimenti popolari neri che hanno condotto questo lavoro per anni, con una eredità che risale sino all’arrivo dei primi schiavi dall’Africa”. Negli ultimi giorni, a seguito della decisione di Biden di proclamarsi vincitore delle elezioni presidenziali Usa, sono circolati video di scontri tra manifestanti di Black Lives Matter e attivisti della campagna di Biden: un segnale che Blm intende mantenere la propria campagna di pressione per determinare l’indirizzo delle politiche socioeconomiche negli Usa. (Nys)