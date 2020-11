Aspi: Boccia, tempo scaduto, se non si chiude revochiamo concessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dossier relativo alla cessione di Aspi (Autostrade per l'Italia) da parte di Atlantia, per il governo "il tempo è scaduto ed è chiaro anche a loro". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo a "Porta a Porta", su Rai1. L'esponente dell'esecutivo ha poi auspicato che la società "prenda atto che una stagione si è conclusa". In ogni caso, "siamo alle battute finali", ha aggiunto il ministro ricordando che se non si chiudesse un accordo "revocheremo" la concessione. (Rin)