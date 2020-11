Argentina: familiari delle vittime dell'Ara San Juan denunciano ex presidente Macri per insabbiamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conferenza stampa successiva alla presentazione della denuncia, l'attuale ministro della Difesa, Agustin Rossi, ha accusato il governo dell'ex presidente Macri di tenere un atteggiamento "inumano". "Quando dovevano concentrare gli sforzi e le risorse nelle ricerche del sottomarino Ara San Juan si dedicavano invece a spiare i familiari delle vittime", ha detto. L'attuale titolare della Afi, Cristina Caamano, per parte sua ha definito come "perverso" questo episodio, e ha sottolineato che ci sono prove che lo spionaggio illegale era "un'attività ricorrente" durante il precedente governo. Caamano ha spiegato che di fatto queste prove sono apparse durante la ricerca di altri documenti relativi ad un'inchiesta del giudice Alejo Ramos Padilla per "associazione a delinquere" ed "estorsione" che pure coinvolge i precedenti vertici dell'intelligence, Gustavo Arribas e Silvia Majdalani. Le famiglie si sono già costituite come parte civile nella causa che è stata istruita dalla giustizia. (segue) (Abu)