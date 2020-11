Coronavirus: Usa, 240.688 morti su 10.353.604 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 240.688 morti su 10.353.604 contagiati, secondo il conteggio effettuato dalla Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore si registrano oltre 100 mila nuovi casi, e oltre mille morti. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha ordinato una nuova serie di restrizioni per ristoranti e bar in modo da contenere la diffusione del coronavirus. In tutto lo Stato i locali dovranno chiudere alle 22, così come le palestre. Nelle case è fissato a dieci il numero massimo di persone che si possono riunire. "Questa è la nostra ultima chance per fermare una seconda ondata. Possiamo farlo, ma dobbiamo agire ora", ha twittato il sindaco di New York, Bill de Blasio. A livello globale si contano circa 1,3 milioni di morti su oltre 52 milioni di contagiati.(Nys)