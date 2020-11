Coronavirus: Wisconsin, lo stato è in emergenza per i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un alto funzionario del dipartimento sanitario del Wisconsin ha che lo Stato si sta avvicinando al punto in cui alcuni pazienti che hanno bisogno di cure salvavita non potranno riceverle a causa del sovraffollamento degli ospedali dovuto all'epidemia di Covid-19. Lo riporta il sito "The Hill". Ryan Westergaard, ufficiale medico capo del Dipartimento dei servizi sanitari del Wisconsin, ha detto durante una discussione ospitata da Wisconsin Health News che lo stato si sta avvicinando a un "punto critico" in termini di numero di ricoveri ospedalieri causati dal virus che potrebbe portare al sovraccarico degli ospedali. "In termini di numero di casi che stiamo trovando, questo è grave quanto quella prima, grave ondata a New York City", ha detto Westergaard. (Nys)