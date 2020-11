Covid: il caso Lazio, perché in Regione rapporto tamponi-positivi è migliore che in altre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra tamponi e positivi nel Lazio continua ad essere basso: il 9,3 per cento di coloro che vengono testati risulta positivi. E' un dato incoraggiante rispetto ad altre Regioni come la Lombardia, ad esempio, dove si sono raggiunti picchi pari al 23,21 per cento nel rapporto positivi/tamponi. Anche nel Lazio, come nel resto d’Italia, siamo in una fase di aumento dei casi di contagio e di una crescita degli ospedalizzati e dei pazienti in terapia intensiva. In base ai dati, però, si nota come la regione stia crescendo meno rispetto ad altre. Questo può dipendere da una serie di fattori, in particolare dall'avere adottato in maniera più incisiva e rigorosa la cosiddetta strategia delle 3T (Testare, Tracciare, Trattare). Il Lazio è la prima regione italiana per casi testati in rapporto alla popolazione. Nella prima ondata della pandemia da coronavirus, infatti, il numero di contagi è stato contenuto, cosa che ha permesso alla rete ospedaliera di non andare in eccessivo sovraccarico come accaduto invece in Nord Italia. La situazione ora è molto cambiata. Con la seconda ondata, negli ultimi tre mesi, a partire dalla seconda metà di agosto, il quadro epidemiologico dell'infezione da Covid-19 mostra un graduale aumento dei casi fino alla prima metà di settembre, e successivamente una rapida ascesa della curva. Su oltre 26 mila tamponi (meno 2.767 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 2.479 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 129 rispetto a ieri), di cui 1.095 a Roma. Inoltre, si registrano 38 decessi (più 2 rispetto a ieri) e 447 guariti (più 190 rispetto a ieri). Un incremento che ha portato a un incidenza media di 181 casi ogni 100 mila abitanti. In particolare nelle ultime settimane si è passati da 246 a 455 focolai con l'89 per cento in ambito familiare. (segue) (Rer)