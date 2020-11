Covid: il caso Lazio, perché in Regione rapporto tamponi-positivi è migliore che in altre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la prenotazione di tamponi Covid ai drive-in è un servizio disponibile anche via app su sistemi iOs e Android. Infine, per quanto riguarda il Lazio c’è un dato rilevante da evidenziare: rispetto ad altre regioni in Italia ha sempre mantenuto un numero alto di ospedalizzati. L'ipotesi, secondo molti esperti, è che la Regione abbia messo in campo delle misure più rigorose, optando per il ricovero anche di pazienti meno gravi. Questa scelta, naturalmente, da una parte grava di più sul sistema sanitario ma dall’altro assicura un maggiore controllo rispetto all’isolamento domiciliare. Ad oggi sono 2.913 i ricoveri (più 128 rispetto a ieri) e 255 in terapia intensiva (meno due rispetto a ieri). A seguito dell'ultimo Dpcm, il Lazio è al momento tra le Regioni in fascia gialla, quindi a basso rischio con minori restrizioni per i cittadini. Questo è dovuto al fatto che "hanno funzionato le misure di contenimento contro il Covid-19 che abbiamo messo in campo in questi mesi", ha più volte rivendicato il governatore Zingaretti, invitando i cittadini a non abbassare la guardia: "ciò non deve essere interpretato come semaforo verde", perché lo stress sul sistema sanitario è ancora altissimo. "Il nemico non sono le regole ma il virus che dobbiamo fermare". "L'andamento della curva ci indica che stiamo sulla soglia di un plateau. Se questo dovesse essere confermato, dovremmo vedere attorno al 20 novembre un lieve decremento", aveva spiegato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Lo scenario per la rete ospedaliera nelle prossime settimane è previsto in ascesa, e non potrebbe essere altrimenti. Per questo sono importanti prevenzione e tutela". (Rer)