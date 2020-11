Usa: Bolton accusa i Repubblicani di "coccolare" Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, si è scagliato contro il Partito Repubblicano accusandolo di "coccolare" il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump dopo la sua sconfitta elettorale. In un articolo di opinione sulla "Washington Post", Bolton ha scritto che alcuni stanno scegliendo di confortare il presidente "mentre distrugge il sistema elettorale statunitense". "Più i leader repubblicani si inchinano, più Trump crederà di avere ancora il controllo e meno probabilità ha di fare quello che fanno i presidenti normali: fare un decente discorso di concessione; cooperare pienamente con il presidente eletto in un processo di transizione senza intoppi; e convalidare il processo elettorale stesso unendosi al suo successore all'inaugurazione del 20 gennaio", ha scritto Bolton.(Nys)