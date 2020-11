Argentina: familiari delle vittime dell'Ara San Juan denunciano ex presidente Macri per insabbiamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'ex presidente Macri è sotto inchiesta anche per presunto spionaggio illegale realizzato nei confronti proprio dei familiari delle 44 vittime del sottomarino Ara San Juan. La denuncia, presentata inizialmente nei confronti dei vertici dei servizi di intelligence è basata sul ritrovamento di documenti che dimostrerebbero la realizzazione di intercettazioni, appostamenti e la raccolta di informazioni e fotografie relative alle attività dei familiari nei mesi compresi tra gennaio e giugno del 2018, mentre erano in corso le ricerche del sottomarino i cui resti vennero ritrovati solo un anno dopo la sua scomparsa nelle acque dell'Atlantico del Sud. In quel periodo i parenti dell'equipaggio del sottomarino svolgevano numerosi atti di protesta nei confronti del governo reclamando maggiori sforzi nelle ricerche e denunciando responsabilità del governo per le precarie condizioni operative dell'unità. Nella denuncia si sottolinea inoltre che l'attività di spionaggio non era stata ordinata da nessun giudice come esige la legge di intelligence nazionale. (segue) (Abu)