Libia: Williams (Onu), accordo a Tunisi su elezioni entro 18 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui politici sul futuro della Libia in corso in Tunisia "hanno raggiunto una svolta" con un accordo sulle "elezioni entro 18 mesi". Lo ha detto stasera l'inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, in una conferenza stampa a Tunisi, dove da lunedì è in corso il Foro di dialogo politico libico. I 75 partecipanti alla conferenza organizzata dalla Missione di sostegno delle Nazioni Unite (Unsmil) hanno raggiunto "un accordo preliminare su una tabella di marcia" per arrivare a "elezioni parlamentari e presidenziali libere, eque, inclusive e credibili", ha aggiunto la diplomatica statunitense. La "road map" preliminare, di cui "Agenzia Nova" ha potuto vedere la bozza composta da 18 articoli, prevede in particolare l'istituzione di una nuova autorità esecutiva transitoria, con un mandato di massimo 18 mesi, estendibile per altri sei nel caso in cui le condizioni legali e di sicurezza non consentano di andare al urne; l'unificazione delle istituzioni statali; la fine dello stato di guerra e la fine del conflitto armato; una solida base costituzionale per il sistema di governo. (Tut)