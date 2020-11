Elezioni, Usa: Georgia, riconteggio completo a mano di tutte le schede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha annunciato un "riconteggio completo a mano" delle schede votate alle elezioni presidenziali in ogni contea dello Stato. Lo riporta il sito "Axios". Koe Biden è in testa per circa 14 mila voti nello Stato tradizionalmente repubblicano. Nessun vincitore è stato proclamato in nessuna delle due battaglie del Senato dello stato, il che significa che probabilmente non sapremo quale partito deterrà la maggioranza del Senato fino al gennaio 2021. "Con un margine così vicino", secondo Raffensperger, ogni contea sarà sottoposta a un riconteggio in tempo per la certificazione statale. Il suo ufficio intende indagare sulle segnalazioni di possibili frodi, ha osservato. "Ciò contribuirà a creare fiducia", ha detto. "Sarà una verifica, un riconteggio tutto in una volta". Raffensperger, un repubblicano, ha sottolineato che il suo ufficio "verificherà che ogni voto sia stato contato", aggiungendo: "Ci vorrà sicuramente tutto il tempo che ci resta". (Nys)