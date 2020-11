Perù: crisi politica, Organizzazione stati americani manifesta "profonda preoccupazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi politica in corso in Perù tra governo e parlamento è sfociata domenica notte nella destituzione del presidente Martin Vizcarra per "incapacità morale", dopo l'approvazione da parte del Congresso monocamerale di una mozione di sfiducia nei suoi confronti. A pochi mesi dalle elezioni generali e nel mezzo della crisi sanitaria e sociale legata alla pandemia del nuovo coronavirus, il parlamento ha deciso quindi di affidare la guida del paese al presidente del Congresso, Manuel Merino de Lama, che traghetterà il Perù verso il prossimo appuntamento elettorale. A sorpresa e contrariamente alle previsioni della stampa locale, la mozione, presentata dal partito Unione per il Perù (Upp), è passata con 105 voti a favore, 19 contrari e 4 astenuti, superando quindi abbondantemente il tetto degli 87 voti necessari alla sua approvazione. L'iniziativa era stata avanzata dopo l'avvio di un'indagine nei confronti di Vizcarra per un presunto caso di corruzione riferito a quando era governatore della regione di Moquegua (2011-2014). (segue) (Abu)