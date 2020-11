Perù: crisi politica, Organizzazione stati americani manifesta "profonda preoccupazione" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vizcarra ha annunciato che non intraprenderà alcuna azione legale contro la decisione del Congresso di rimuoverlo dall'incarico. "Lascio il palazzo di governo, torno a casa, nonostante in molti ci consigliano di adire le vie legali contro questa decisione", ha detto Vizcarra in un discorso pronunciato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti da parte del parlamento. "Il Congresso ha votato per destituirmi. La storia e il popolo peruviano giudicheranno le decisioni che ognuno prende", ha detto Vizcarra parlando fuori dal palazzo di governo circondato dai suoi ministri. In un messaggio pubblicato sul suo account Twitter Vizcarra si è rivolto al popolo peruviano. "Caro popolo peruviano: durante questi due anni e otto mesi di governo sei stato il mio più grande sostegno e forza. Me ne vado con la coscienza pulita, a testa alta e con il mio dovere compiuto. Alla prossima opportunità", ha scritto. (segue) (Abu)