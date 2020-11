Perù: crisi politica, Organizzazione stati americani manifesta "profonda preoccupazione" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa Amnesty International ha denunciato per parte sua abusi delle forze di sicurezza durante le proteste registrate in questi giorni in Perù contro l'insediamento del presidente del Congresso, Manuel Merino, come capo dello stato, dopo la destituzione di Martin Vizcarra. L'Ong denuncia di avere ricevuto "foto e video che mostrano membri della polizia nazionale che esibiscono armi da fuoco e sparano lacrimogeni e munizioni contro manifestanti e giornalisti, apparentemente ferendoli". L'organizzazione afferma inoltre di avere ricevuto "denunce di detenzioni arbitrarie, uso eccessivo della forza e maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza durante le proteste nella città di Lima". Amnesty ha anche espresso preoccupazione per le dichiarazioni pronunciate da alcuni membri del Congresso che hanno suggerito di emendare la Costituzione "per ripristinare la pena di morte per tutti questi presidenti e alti funzionari corrotti". L'organizzazione chiede alle autorità peruviane di fermare immediatamente la repressione delle manifestazioni e garantire i diritti umani. (Abu)