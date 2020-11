Usa: fonti stampa, Biden nominerà Ronald Klain come capo di cabinetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden avrebbe scelto Ronald Klain, da lungo tempo operativo a Washington, come capo di gabinetto della Casa Bianca. Lo riporta la "Washington Post", secondo la quale questo è un primo segnale dell'intenzione di Biden di fare grande affidamento sull'esperienza politica e la competenza dopo l'era di Donald Trump. Klain, 59 anni, è stato consigliere di presidenti, vicepresidenti, candidati e senatori democratici. La sua nomina segna una sorta di ritorno a casa, dato che Klain ha servito alla fine degli anni '80 come assistente di punta di Biden quando era presidente della Commissione giudiziaria del Senato e ha diretto l'ufficio di Biden quando è diventato vicepresidente per la prima volta. (Nys)