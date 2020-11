Coronavirus: Usa, Fauci sui prossimi risultati del vaccino di Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infettivologo statunitense Anthony Fauci si è detto fiducioso sul fatto che verranno annunciati nei prossimi giorni i dati positivi del vaccino Covid-19 di Moderna. Secondo il "Financial Times", che ha ospitato il massimo esperto di malattie infettive della Casa Bianca in una conferenza, Moderna inizierà a valutare i dati della sua fase tre di sperimentazione del vaccino "entro una settimana". "Ci è stato detto che letteralmente nei prossimi giorni a una settimana faranno la stessa cosa di guardare i dati come hanno fatto quelli della Pfizer una settimana fa", ha detto Fauci. Pfizer e il partner BioNTech hanno annunciato lunedì che i risultati iniziali della loro sperimentazione di fase tre hanno mostrato che il loro vaccino contro il coronavirus è stato molto più efficace del previsto, con i destinatari che hanno subito più del 90 per cento di casi di Covid-19 sintomatico in meno rispetto a quelli che hanno ricevuto un placebo. (Nys)