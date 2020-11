Usa: Pfizer, l'ad Bourla vende azioni per 5,6 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della casa farmaceutica statunitense Pfizer, Albert Bourla, ha venduto 5,6 milioni di dollari delle azioni della sua azienda, in una vendita pianificata lo stesso giorno in cui sono stati rilasciati i risultati promettenti di una sperimentazione con il vaccino Covid-19. Lo riporta il sito "The Hill". La vendita faceva parte di un piano autorizzato da Bourla in agosto per vendere le azioni una volta raggiunto un prezzo prestabilito. Le azioni di Pfizer hanno raggiunto i 41,94 dollari al pezzo lunedì dopo che la società ha annunciato che il suo vaccino sperimentale Covid-19 è stato più del 90 per cento efficace nel proteggere le persone dal virus.(Nys)