Perù: crisi politica, Organizzazione stati americani manifesta "profonda preoccupazione" (6)

- Poco dopo l'annuncio della destituzione di Vizcarra decine di persone sono scese in strada in diverse città del Perù per protestare contro la decisone del Congresso. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rpp" i manifestanti hanno esposto bandiere del Perù e cartelli a sostegno del capo dello stato. Su alcuni di questi si legge "no alla corruzione" e "Congresso golpista". Si tratta della seconda mozione di sfiducia per Vizcarra in meno di due mesi. Lo scorso settembre il Congresso monocamerale aveva respinto una prima mozione contro il capo dello stato, che alcune registrazioni audio legano ai controversi contratti sottoscritti dal ministero della Cultura con il cantante Richard Swing. La richiesta aveva raccolto solo 32 voti favorevoli, 15 astensioni e 89 voti contrari. (segue) (Abu)