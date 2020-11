Tlc: Di Nicola (M5s), Mediaset-Vivendi? Non facciamo favori a nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Primo Di Nicola, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, dichiara di aver "ascoltato con stupore le motivazioni all’astensione portate dal senatore Salvini che arriva a parlare di presunto inciucio su una norma condivisa da maggioranza e opposizione riferendosi a una forza come il M5s che in tema di concentrazioni editoriali e conflitti di interesse non ha mai risparmiato critiche non solo al sistema della comunicazione, ma anche alla stessa Mediaset e a Silvio Berlusconi che Salvini e la Lega - con poco stile - hanno deciso di scaricare insieme alle sue aziende. Non si capisce", continua il parlamentare in una nota a proposito del decreto sulla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, "con quali motivazioni che non siano quelle di una politica sterile, un’opposizione che non porta da nessuna parte. Nella legge Gasparri - e Gasparri sa che non siamo stati mai d’accordo - siete stati voi in un’epoca diversa delle telecomunicazioni a varare una riforma che ha impedito a operatori televisivi italiani, che in una libera gara si erano aggiudicati le frequenze di Rete4, di entrare in possesso delle stesse espropriandoli e perpetuando un’ingiustizia che speriamo di colmare al più presto. Con questa norma si dà tempestiva attuazione alla sentenza della Corte di giustizia europea colmando un vuoto normativo in un settore sensibile, come il pluralismo dell’informazione, che la Lega ha sempre compreso ben poco". (segue) (Com)