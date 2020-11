Tlc: Di Nicola (M5s), Mediaset-Vivendi? Non facciamo favori a nessuno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Nicola aggiunge: "Per questa ragione, in attesa del riordino generale della legge Gasparri, che non si può fare a meno che non si vogliano fare cose raffazzonate e confuse, come Salvini propone da mesi a questo Paese. C’è bisogno di un periodo transitorio di soli sei mesi nei quali questo governo propone di affidare ad Agcom il compito di avviare un’istruttoria per verificare la sussistenza di posizioni lesive per il pluralismo dei media. All’Agcom affida questo compito - conclude il senatore -, ad un'authority, non al primo che passa. Non facciamo favori a nessuno". (Com)