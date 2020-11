© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel Lazio.REGIONE- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti visita la Centrale del Numero Verde 800.118.800 gestita dall'Ares 118 che garantisce l’assistenza telefonica per il Covid. L’evento si svolge presso la sede della Regione Lazio in via Campo Romano, 65 (zona Anagnina). Partecipano l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e il direttore generale dell'Ares 118, Maria Paola Corradi – Ore 12VARIE- Conferenza stampa per illustrare il contenuto dell'avviso pubblico riguardante i contributi per il sostegno alle attività economiche, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica nel comune di Viterbo. Interverranno il sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena e Alessia Mancini assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive di Viterbo. Su piattaforma Zoom - ore 11.- “Ascoltare per decidere”, manifestazione organizzata dal Presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Liberare Roma, Amedeo Ciaccheri. Piazza San Silvestro, Roma – ore 17(Rer)