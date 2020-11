Ruanda: presunto finanziatore del genocidio Kabuga compare in tribunale a L'Aia, "sono innocente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto "finanziatore" del genocidio ruandese, Felicien Kabuga, è comparso oggi per la prima volta dinanzi al tribunale del Meccanismo per i tribunali penali internazionali (Mtpi), a L'Aia, dove si è proclamato innocente. Lo riferisce la stampa francese, ricordando che l'uomo di 87 anni è perseguito per sette capi d'accusa, tra cui genocidio e complicità nel genocidio. Presente all'udienza, ha parlato solo brevemente all'inizio con voce debole, per confermare di intendere la lingua in cui si svolge il processo o la sua traduzione. Secondo i tecnici, questa prima udienza non significa automaticamente l'apertura di un processo a carico di Kabuga: il procuratore Serge Brammertz ed i suoi collaboratori stanno ancora lavorando all'aggiornamento dell'atto di accusa che, come è stato letto oggi in tribunale, risale al 2011. È quindi necessario un aggiornamento, in particolare per tenere conto dei testimoni ancora disponibili o meno, o di nuovi elementi che sono stati successivamente scoperti. Il pubblico ministero ha stimato di poter completare questa fase dei lavori entro la metà di gennaio, in modo che il processo possa iniziare sei mesi dopo, quindi non prima dell'estate 2021. Spetta ora al presidente del tribunale specificare un calendario. (segue) (Res)