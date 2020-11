Energia: Argentina, statale Ypf dichiara perdite per 1,2 miliardi di euro nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il persistente deficit nel terzo trimestre si spiega, secondo il direttorio di Ypf, in quanto "gli effetti della pandemia hanno continuato a influenzare i risultati economici". Sebbene non siano ancora stati raggiunti i livelli pre-pandemia, il report evidenzia che "la domanda di prodotti raffinati ha recuperato significativamente vigore rispetto al trimestre precedente, con un aumento del 41 per cento dei volumi venduti di benzina e del 22 per cento di gasolio". In questo contesto i prezzi al pubblico del combustibile sono stati adeguati due volte durante l'ultimo trimestre, accumulando un aumento medio dell'8 per cento in pesos. Le raffinerie hanno raggiunto un livello di utilizzo del 73 per cento contro i minimo raggiunto ad aprile del 47 per cento e in questo contesto "la produzione totale di idrocarburi si è stabilizzata a 468.500 barili di petrolio al giorno". Per quanto riguarda gli investimenti, "pur rimanendo bassi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, hanno iniziato sono cresciuti del 59,2 per cento rispetto al trimestre precedente". (segue) (Abu)