Argentina: familiari delle vittime dell'Ara San Juan denunciano ex presidente Macri per insabbiamento

- I familiari delle 44 vittime del sottomarino della Marina dell'Argentina, Ara San Juan, affondato nel novembre del 2017, hanno denunciato l'ex presidente Mauricio Macri e l'ex ministro della Difesa Oscar Aguad per insabbiamento. La denuncia è stata presentata questo mercoledì dall'avvocato Valeria Carreras dopo che un membro della Marina aveva assicurato davanti al tribunale di Comodoro Rivadavia che l'ex capo di Stato sapeva dove era affondato il sottomarino molti mesi prima del suo ritrovamento. E' stato il contrammiraglio Enrique Lopez Mazzeo ad affermare davanti ai giudici che al momento di decretare la fine delle operazioni di ricerca (Sar) il 30 novembre del 2017 "sapevamo che il sottomarino poteva stare solo in due canyon". I dati sulla posizione dell'Ara San Juan erano stati forniti dalla nave oceanografica Cabo de Hornos della marina del Cile che attraverso il suo sonar aveva rilevato l'ubicazione del relitto il 5 dicembre 2017, cioè solo 20 giorni dopo la sua scomparsa. "Non troviamo una spiegazione per questo occultamento e per tutto il tempo in cui hanno fatto soffrire le famiglie" si legge nella presentazione della denuncia, dove si sottolinea inoltre "la menzogna verso gli argentini e la comunità internazionale che aveva fornito aiuto". (segue) (Abu)