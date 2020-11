Commercio: interviene viceministro e ambulanti sospendono protesta in piazza Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo sciolto la manifestazione e liberato la piazza come segno di buona volontà quando il vice ministro all’Interno Vito Crimi ci ha assicurato il suo intervento e quello del Governo per perorare la nostra causa in Campidoglio”. Lo ha detto ad Agenzia Nova il vicepresidente e porta voce di Ana Ugl Angelo Pavoncello. Oggi pomeriggio, circa 80 furgoni di commercianti ambulanti, hanno occupato piazza della Repubblica a Roma per protestare contro il mancato sgravio della tassa sull’occupazione del suolo pubblico. “Lo stato di agitazione resta e reterà fino a quando non verrà definita questa vicenda. Ci rivedremo nello stesso posto domani alle 15”.(Rer)