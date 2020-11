© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1, ha chiarito che il lockdown nazionale come quello di marzo "non lo avremo e non possiamo permettercelo perché non lo reggerebbe il Paese. Questo - ha aggiunto - non vuol dire che non faremo lockdown locali". (Rin)