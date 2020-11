Decreto Covid: Mantovani (M5s), serve patto istituzionale a più livelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice del Movimento cinque stelle Maria Laura Mantovani, capogruppo in commissione Affari costituzionali a palazzo Madama, nella dichiarazione di voto sul decreto legge Covid ha osservato che "oggi, oltre un mese dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri" del provvedimento, "le polemiche di quei giorni appaiono davvero piccole. Ad esempio - ha aggiunto la parlamentare - il senatore Salvini chiedeva più autonomia di scelta per i governatori e sosteneva che di certo la mascherina andava indossata, mentre prima aveva mostrato molte reticenze ad indossarla proprio qui in Senato; il presidente Toti criticava la misura che impedisce alle Regioni di allentare le misure previste dal governo se non concertate con il ministro della Salute. Queste parole al vento sono state spazzate via dalla realtà dei fatti drammatici di questi giorni. Ma non dobbiamo aspettare", ha spiegato l'esponente del M5s, "che la situazione sanitaria precipiti per promuovere il massimo di collaborazione tra i vari livelli istituzionali. Oggi non è tempo di puntare il dito, faremo i conti con il fallimento della regionalizzazione della Sanità quando questa pandemia sarà finita. Faremo i conti con la gestione a dir poco deficitaria in alcuni territori". (segue) (Rin)