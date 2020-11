Ruanda: presunto finanziatore del genocidio Kabuga compare in tribunale a L'Aia, "sono innocente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kabuga è stato trasferito a L'Aia lo scorso 26 ottobre dal carcere francese in cui era detenuto. Lo ha riferito in un comunicato lo stesso tribunale Mtpi delle Nazioni Unite, precisando che la prima udienza dell'imputato dovrebbe avvenire "a tempo debito". L'assegnazione a giudizio di Kabuga presso l'Mpti, Corte che è responsabile del completamento dei lavori del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (Ictr), sciolto nel 2012, è effetto della sentenza pronunciata lo scorso 30 settembre dalla Corte di cassazione di Parigi, che ha convalidato l'estradizione dell'imputato all'estero. La più alta corte della magistratura francese confermava a sua volta la decisione resa a giugno dalla Corte d'appello di Parigi, secondo la quale non esisteva "alcun ostacolo legale o medico all'esecuzione del mandato d'arresto" finalizzato al trasferimento di Kabuga all'estero. (segue) (Res)