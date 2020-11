Covid: il caso Lazio, perché in Regione rapporto tamponi-positivi è migliore che in altre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di questa situazione, per il proseguimento della battaglia contro il Covid-19, pochi giorni fa, la Regione Lazio ha stipulato un accordo con le farmacie, che rappresenteranno un altro punto strategico per il tracciamento di eventuali nuovi casi. Con l'accordo si è dato il via libera alle farmacie di eseguire i test sierologici e i tamponi antigenici rapidi con oneri a carico del cittadino e tariffe calmierate. L'attività sarà svolta su prenotazione attraverso precisi protocolli operativi. Le farmacie aderiranno su base volontaria garantendo i percorsi di sicurezza. Anche in questo caso, così come avviene nelle strutture private, eseguire il tampone o il test sarà a spese del cittadino che vi si sottopone. Tuttavia, per agevolare gli stessi cittadini, la Regione Lazio ha previsto delle tariffe meno pesanti. Si tratta di un modo per consentire a quanti più cittadini possibile di sottoporsi a questi test, per verificare l’eventuale positività al virus. Nel frattempo, la Regione Lazio ha già stipulato un secondo accordo, questa volta con la medicina generale che prevede, appunto, la possibilità di effettuare i tamponi rapidi antigenici in altre strutture. Per questo motivo, in settimana è previsto l'arrivo di 200 mila test antigenici rapidi ai medici di medicina generale. Ma all'arrivo dei nuovi test rapidi si aggiunge anche la necessità di potenziare l’organico. Per questo motivo, il potenziamento dell’attività di contact tracing avverrà attraverso l’assunzione di 86 nuovi tracciatori dal bando della protezione civile nazionale: di cui 20 medici, 24 infermieri, 19 tecnici della prevenzione e 23 amministrativi. (segue) (Rer)