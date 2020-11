Argentina: familiari delle vittime dell'Ara San Juan denunciano ex presidente Macri per insabbiamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ara San Juan è stato ritrovato il 17 novembre del 2018 dopo un anno di ricerche a circa 600 chilometri al largo del porto di Comodoro Rivadavia, provincia di Chubut, e a 907 metri di profondità nel mare argentino. Al momento del ritrovamento il comandante dell'Area navale atlantica e della base navale di Mar del Plata, Gabriel Eduardo Attis, aveva parlato di uno scafo "totalmente deformato, collassato e imploso". L'alto ufficiale aveva rivelato inoltre alcuni dettagli emersi dalla zona delle ricerche e aveva mostrato tre fotografie la cui che davano conto del fatto che praticamente la maggior parte dei resti osservati si trovava in un raggio approssimativo di settanta metri, un fatto che venne interpretato dagli esperti come la conseguenza di un implosione in prossimità del fondale. (segue) (Abu)