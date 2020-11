Argentina: familiari delle vittime dell'Ara San Juan denunciano ex presidente Macri per insabbiamento (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commissione d'inchiesta parlamentare ha successivamente individuato "chiare responsabilità politiche e amministrative" dell'ex ministro della Difesa, Oscar Aguad, e uno "scarso coinvolgimento del presidente della Repubblica, Mauricio Macri, come Comandante in capo delle Forze armate, con tutto ciò che ha avuto a che fare con la tragedia". In questo senso un documento conclusivo della commissione fa riferimento anche ad "una carenza nella conduzione della crisi", e al "occultamento delle circostanze della tragedia alle famiglie dell'equipaggio ed all'opinione pubblica". L'inchiesta parlamentare aveva messo in evidenza anche che l'equipaggio aveva segnalato problemi di funzionamento del sottomarino e che lo stesso comandante dell'unità "non tenne conto della gravità della situazione". Una volta emesso il primo allerta dal sottomarino, l'inchiesta afferma che "le autorità navali sottostimarono la gravità dell'incidente" fatto che non permise "il coordinamento dell'assistenza necessaria". (Abu)