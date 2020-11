Coronavirus: New York, bar e ristoranti chiusi alle 22

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha ordinato una nuova serie di restrizioni per ristoranti e bar in modo da contenere la diffusione del coronavirus. In tutto lo Stato i locali dovranno chiudere alle 22, così come le palestre. Nelle case è fissato a dieci il numero massimo di persone che si possono riunire. "Questa è la nostra ultima chance per fermare una seconda ondata. Possiamo farlo, ma dobbiamo agire ora", ha twittato il sindaco di New York, Bill de Blasio.(Nys)