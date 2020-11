Covid: Tartaglione (FI), Arcuri responsabile piano vaccini? Insulto a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, sottolinea che "Arcuri responsabile del piano di vaccinazione al Covid-19 è un'assurdità che suona come un insulto agli italiani. L'esecutivo persiste nell'assegnare incarichi fondamentali alle figure più sbagliate. Eppure", prosegue la parlamentare in una nota, "la 'lezione' della Calabria, dove il disastroso Cotticelli è stato sostituito con il negazionista Zuccatelli, avrebbe dovuto insegnare qualcosa. Finora, l'attività del commissario all'emergenza si è contraddistinta per lentezza, svarioni, incidenti mediatici. Il fatto che il governo lo abbia individuato per coordinare la distribuzione dei vaccini, passo decisivo per il superamento della pandemia, significa non avere minimamente senso della responsabilità. Il momento drammatico che il nostro Paese sta attraversando, in una situazione per molti aspetti imprevedibile - conclude l'esponente di FI - non fornisce alcun alibi per continuare a compiere errori". (Com)