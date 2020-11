Covid: Lega, ennesimo spreco governo, negato a percettori reddito cittadinanza impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice della Lega, Alessandra Riccardi, afferma: "Avevamo proposto di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza per rafforzare le attività di tracciamento dei contatti dei malati o contagiati Covid. Hanno bocciato il nostro emendamento - continua la parlamentare in una nota - con la scusa che non ci sono risorse. Nella realtà i soldi ci sono: penso alle nuove contrattualizzazioni necessarie alla Protezione civile. Per la parte delle attività amministrative come il tracciamento sarebbe possibile anzi auspicabile attingere direttamente dalle liste dei percettori del reddito di cittadinanza invece la volontà meramente assistenzialista dell’esecutivo si è purtroppo palesata. Il governo", conclude l'esponente leghista, "ha perso una duplice occasione, quella di offrire una possibilità di impiego a chi non ce l’ha e di utilizzare in modo oculato le risorse pubbliche". Riccardi è la prima firmataria dell’emendamento presentato al decreto di contenimento dell’epidemia da Covid-19. (Com)