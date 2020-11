Covid: De Petris (Leu), proroga emergenza è indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la senatrice di Liberi e uguali e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, Loredana De Petris, "la proroga dello stato d'emergenza è evidentemente necessaria, anzi indispensabile. Tuttavia anche oggi, nel dibattito al Senato", continua la parlamentare in una nota, "sono state mosse accuse e sollevate polemiche contro la proroga o sulla gestione di questa emergenza. E' incredibile che non si riesca a trovare un un punto d'incontro, in nome della solidarietà e della responsabilità comune contro l'epidemia e per il sostegno alle numerose fasce sociali in grande sofferenza". Per l'esponente di Leu, "è altrettanto incredibile la babele istituzionale che si è creata in queste settimane: sindaci contro presidenti di Regione, Regioni divise tra loro, Regioni contro governo. Tutto questo non è tollerabile. Nulla di questo succede negli altri Paesi europei che pure si trovano in situazioni anche più gravi delle nostre. L'Italia non si può permettere divisioni politiche e istituzionali simili in un momento così grave, difficile e doloroso. Credo - osserva De Petris - che queste divisioni istituzionali dovranno essere oggetto di un vero dibattito istituzionale e costituzionale". (segue) (Com)