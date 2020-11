Usa-Gran Bretagna: il premier Johnson definisce Trump "il presidente precedente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha definito il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump "il precedente presidente degli Stati Uniti", ma ha evitato di dire se ha parlato con il capo della Casa Bianca del rifiuto di concedere la vittoria al presidente eletto Joe Biden. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il primo ministro britannico, che ha condiviso un rapporto di amicizia con Trump per tutta la sua presidenza, ha parlato della sua chiamata con Biden mentre si rivolgeva alla Camera dei Comuni, riferendosi allo scambio come "rinfrescante" e "eccellente". In una risposta alla parlamentare dell'opposizione laburista Angela Eagle, ha annunciato di aver parlato con Joe Biden anche delle sue intenzioni riguardo la partecipazione degli Stati Uniti alla Cop26, che si terrà proprio a Londra nel novembre 2021. (Nys)