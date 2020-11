Covid: Zampa, possibile prendere decisioni affinché misure in campo diventino nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, del Partito democratico, ha affermato: "Abbiamo adottato un modello flessibile dove ogni Regione ha un colore, ma si possono prendere decisioni affinché le misure messe in campo diventino di carattere nazionale, come ad esempio potrebbe essere quella del coprifuoco". Ospite ad "Otto e mezzo", su La7, l'esponente dell'esecutivo ha aggiunto: "Non mi aspetto alcun allentamento in futuro. Io credo che dobbiamo fare lo sforzo di mantenere quello che abbiamo scelto: mantenere il più possibile il Paese produttivo, lasciando il tempo necessario alle misure di mostrare la loro efficacia". (Rin)