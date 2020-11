Covid: Zampa, necessario inviare Esercito a Napoli, lunedì report ispettori su Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, del Partito democratico, è "necessario inviare l'Esercito a Napoli e in tutti gli altri luoghi dove si vedono comportamenti non rispettosi delle norme, perché ogni Stato serio deve garantire il rigoroso rispetto delle regole". Intervenendo ad "Otto e mezzo", su La7, l'esponente dell'esecutivo ha proseguito: "Tutte le Regioni stanno dando i dati e dove avevamo dei problemi, come in Campania, abbiamo mandato gli ispettori, che lunedì faranno un puntuale report. Sulla base di questi dati, decideremo come agire". (Rin)