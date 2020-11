Calabria: Zampa, Zuccatelli fa molto bene a mettere a disposizione proprie dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione su Zuccatelli è in corso, perché ha detto delle cose completamente fuori luogo e sgradevoli anche per come sono state formulate. Lo ha detto, in merito al neo commissario calabrese alla Sanità, la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, del Partito democratico. Ospite ad "Otto e mezzo", su La7, l'esponente dell'esecutivo ha proseguito: "Penso che Zuccatelli faccia molto bene a mettere a disposizione le proprie dimissioni, che sarebbero evitabili solo se riuscisse a ricucire la fiducia con i cittadini calabresi, dal momento che la sua autorevolezza è ormai lesionata in maniera sufficientemente grave da dover lasciare". (Rin)