Mozambico: Borrell, 50 morti in orribile attacco, Ue raddoppierà sforzi a sostegno Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha commentato su Twitter "l'orribile attacco" avvenuto nel distretto di Muidumbe, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, nel quale oltre 50 persone sono state decapitate. Borrell ha evidenziato che "i gruppi terroristici che si radicano in qualsiasi parte del mondo ci lasciano tutti esposti" e che "l'Ue raddoppierà gli sforzi per sostenere il Mozambico nei settori chiave della sicurezza e della stabilità". (Res)