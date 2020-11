Covid: Boccia, Campania in area gialla perché lo dicono i numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Campania "ha un’area più sofferente, Napoli, che è sotto pressione, e ha una pressione media nazionale negli altri territori. La Regione è stata sotto una stretta valutazione ed è in area gialla perché i numeri dicono che è da area gialla". Lo ha chiarito il ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie, Francesco Boccia, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1.(Rin)