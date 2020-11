© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Per il governo, squadra che perde non si cambia: Conte sceglie il disastroso Arcuri per la distribuzione dei vaccini, dopo i fallimenti su banchi a rotelle, terapie intensive, mascherine e tamponi. Con questo governo", continua l'ex ministro dell'Interno in una nota, "non c’è spazio per merito e competenza, ma a pagarne il prezzo è l’Italia". (Com)