© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudia Porchietto, deputata di Forza Italia, afferma che "oggi è una bella giornata per le donne. Sono veramente felice - continua la parlamentare in una nota - che una nomina così importante come quella di direttore di Rai Fiction sia andata ad una donna intelligente, sensibile, equilibrata, dal curriculum importante. Auguri a Maria Pia Ammirati". (Com)