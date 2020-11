Decreto Covid: Centinaio (Lega), governo senza fiducia, ha dimenticato italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega Gian Marco Centinaio, in dichiarazione di voto sul decreto legge Covid a palazzo Madama, ha parlato di "un governo che manca di programmazione, che ha perso tempo sulla scuola, sui trasporti, sulla sanità. Sono passati otto mesi dall’inizio della pandemia, ma sembra tempo trascorso invano", ha aggiunto il parlamentare, "sembra essere tornati a quei giorni, come nei film di fantascienza con i viaggi nel tempo. La Lega non nega né minimizza la portata del dramma che stiamo vivendo ma non può non denunciare la delusione provata per questo presidente del Consiglio che annunciava come nessuno sarebbe rimasto indietro: e invece c’è un Pese che chiude, che non riapre, che si è fidato delle promesse di Conte". L'esponente leghista ha, poi, proseguito: "Il premier, lo stesso che ha dedicato un paio di veloci telefonate al leder dell’opposizione, peraltro a giochi fatti, continua a mortificare il Parlamento, a sfornare dpcm che nulla hanno a che fare con la rappresentanza dei cittadini. La confusione regna sovrana e se a marzo, si sperava che tutto sarebbe andato bene, ora c’è la piazza scontenta, delusa e impaurita. Un governo che non ascolta, che dimentica migliaia di imprese, di codici Ateco che non vedono prospettiva, non merita la nostra fiducia - ha concluso Centinaio -, la stessa che il Paese non ha più nei confronti di Conte e del suo governo". (Rin)