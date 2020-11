Energia: Argentina, statale Ypf dichiara perdite per 1,2 miliardi di euro nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di energia lo scorso mese il presidente Alberto Fernández, ha presentato un ambizioso programma di incentivi agli investimenti e la produzione di gas il cui obiettivo principale è quello di arrivare a soddisfare la domanda interna, sostituire importazioni e aumentare l'occupazione. Il programma, denominato "Piano di promozione della produzione di gas argentino 2020-2023", "invita gli attori del mercato degli idrocarburi a investire, a produrre di più e a dare all'Argentina il gas di cui gli argentini hanno bisogno per vivere", ha detto Fernandez nel corso dell'evento di presentazione. Da Loma Campana, il giacimento più importante del bacino non convenzionale di Vaca Muerta nella provincia patagonica di Neuquen, il presidente argentino ha affermato che "promuovendo la produzione di gas si rimette in moto l'economia degli idrocarburi" sottolineando quindi, e "l'importanza dello Stato quando l'economia è paralizzata". (segue) (Abu)