Arabia Saudita: Tofalo, ferma condanna per attentato Gedda, vile azione di violenza

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, esprime in una nota "ferma condanna per l'azione violenta di questa mattina a Gedda, in Arabia Saudita, durante una cerimonia di commemorazione al cimitero per non musulmani, alla quale erano presenti il console francese, il console italiano Stefano Stucci ed altri altri partecipanti. L'ondata di violenza non si ferma", conclude l'esponente dell'esecutivo, "massima solidarietà alle persone colpite dall'ennesimo vile attento contro innocenti". (Com)