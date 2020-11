Nigeria: parlamento ratifica Area di libero scambio continentale africana (AfCfta) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizialmente il mercato africano doveva essere attivato lo scorso 1 luglio, data poi prorogata nel quadro dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus ed alle conseguenti difficoltà economiche e logistiche. Secondo gli esperti la nuova scadenza del primo gennaio rimane tuttavia ipotetica e perfino improbabile anche a causa delle significative differenze di vedute esistenti fra Paesi che appartengono agli stessi blocchi regionali. La posizione della stessa Nigeria, protezionista per tradizione e le cui autorità hanno espresso una dichiarata diffidenza nei confronti del progetto comune, rischia di rallentare ulteriormente l'attuazione dell'AfCfta. I suoi confini con i Paesi vicini rimangono chiusi da prima della pandemia, con la giustificazione di voler proteggere l'economia interna e combattere il contrabbando. Questa chiusura viola peraltro l'accordo di libero scambio già esistente fra i Paesi membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), di cui la Nigeria fa parte. Secondo stime della Commissione economica dell’Unione africana (Uneca) con l’istituzione della Cfta il valore del commercio intra-africano aumenterà tra il 15 ed il 25 per cento nel 2040, spingendo fino al 35 per cento la crescita dei paesi meno sviluppati, e del 19 per cento quella dei paesi africani in via di sviluppo. Un elemento, tuttavia, che finora non è stato per nulla al centro della politica economica nigeriana: in Nigeria il commercio intra-africano rappresenta solo il 15 per cento del commercio totale nazionale, contro il 70 per cento dell'Unione europea. (segue) (Res)