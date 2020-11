Nigeria: parlamento ratifica Area di libero scambio continentale africana (AfCfta) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa prevede la graduale abolizione delle barriere tariffarie e non tariffarie su beni e servizi e, in particolare, l'eliminazione totale dei dazi (che attualmente si attestano intorno al 6 per cento) sul 90 per cento delle merci, in un periodo compreso tra i 5 e i 10 anni dalla sua entrata in vigore. Obiettivo dei negoziati è l'eliminazione delle tasse doganali per il 97 per cento dei prodotti entro 15 anni, con graduale applicazione per i paesi meno sviluppati. L’intesa ambisce inoltre a promuovere la libera circolazione delle persone legate al mondo degli affari e quella dei capitali, con l’obiettivo di potenziare il commercio interregionale, di promuovere gli investimenti e la creazione di posti di lavoro, contribuendo a trasformare il panorama economico dell’Africa, generando valore aggiunto e favorendo la crescita del continente. Gli obiettivi dell’accordo sono stati inoltre accolti con favore anche dal mondo imprenditoriale africano. Secondo il Barometro business 2019, pubblicato il 9 maggio dall’istituto di sondaggi dell’Oxford Business Group (Obg), il 72 per cento degli imprenditori africani intervistati sono convinti che la Cfta avrà un impatto “positivo” o “molto positivo” sul commercio intra-regionale: l’84 per cento della base afferma di avere aspettative “alte” o “molto alte” sul clima affaristico locale nei prossimi anni, mentre il 78 per cento degli intervistati si dichiara pronto a fare investimenti significativi nei prossimi dodici mesi. I 787 dirigenti coinvolti nel sondaggio provengono da paesi economicamente forti o in crescita (Nigeria, Egitto, Marocco, Costa d’Avorio, Kenya, Ghana e Gibuti). (Res)