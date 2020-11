Aerospazio: conclusioni Consiglio Ue, garantire parità condizioni e economie aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli attori devono lavorare per garantire parità di condizioni a livello mondiale ed economie aperte, compreso il commercio libero ed equo, sulla base di soluzioni multilaterali e di reciprocità nel settore spaziale. E' quanto si legge nelle conclusioni, adottate oggi dal Consiglio dell'Unione europea, dal titolo "Orientamenti sul contributo europeo nella definizione dei principi fondamentali per l'economia spaziale globale" in preparazione della decima riunione del Consiglio spazio, che si terrà in videoconferenza il 20 novembre 2020. Lo si apprende dal Consiglio che ha spiegato che in queste conclusioni si rileva con soddisfazione l'emergere di un'industria spaziale e di catene di approvvigionamento europee altamente competitive, che consentono all'Europa di partecipare e contribuire alla crescita globale dell'economia spaziale. Il Consiglio invita tutti gli attori a lavorare per garantire parità di condizioni a livello mondiale ed economie aperte, compreso il commercio libero ed equo, sulla base di soluzioni multilaterali e di reciprocità nel settore spaziale. (segue) (Beb)